Skupina EIB lani Sloveniji zagotovila 284 milijonov evrov

Ljubljana/Luxembourg, 30. januarja - Skupina EIB je lani v Sloveniji zagotovila 284 milijonov evrov. Financiranje EIB je bilo osredotočeno na energetske projekte, spodbujanje trajnostne energije in energetske učinkovitosti, naložbe EIF pa na tvegani kapital in zasebni lastniški kapital za spodbujanje podjetništva in inovacij, so danes sporočili iz EIB.