V Črni na Koroškem kljub odpovedi prireditve nastajata snežni skulpturi

Črna na Koroškem, 30. januarja - V Črni na Koroškem ta konec tedna ne bo napovedane prireditve 33. Gradovi kralja Matjaža. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so jo bili primorani prestaviti na kasnejši čas, če oziroma ko bodo razmere to dopuščale. Vseeno pa ekipi iz Mongolije in Andore, ki sta že prispeli v Črno, iz kompaktnega snega izdelujeta skulpturi.