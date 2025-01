NUK pridobil rokopisno zapuščino Marka Breclja

Ljubljana, 30. januarja - V rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) so pred kratkim pridobili rokopisno zapuščino slovenskega glasbenika, literata in političnega aktivista Marka Breclja (1951-2022). Zbirka obsega fotografije, osebne dokumente, korespondenco, rokopise, dnevnik iz leta 1966 ter albuma Coctail in Obilni poslovilni na gramofonski plošči.