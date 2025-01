Cene uvoženih proizvodov lani nekoliko nižje

Ljubljana, 30. januarja - Cene uvoženih proizvodov so se lani glede na leto 2023 znižale za 1,3 odstotka. Najizraziteje so se pocenili proizvodi v skupini rude in kamnine, za 8,1 odstotka, podražili pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, za 58,3 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.