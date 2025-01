Ljubljana, 30. januarja - Današnja novinarska konferenca NSi, na kateri bo vodja poslanske skupine in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj predstavil stališče stranke glede vladnega zakona o zdravstveni dejavnosti in rešitve NSi za vsem dostopno zdravstvo bo ob 11.45 v prostorih poslanske skupine NSi (in NE ob 10.30 kot so sprva napovedali), so sporočili z NSi.