Med Slovaško in Ukrajino naraščajo napetosti zaradi prekinjenega tranzita ruskega plina

Bratislava, 30. januarja - Spor med Bratislavo in Kijevom zaradi prekinjenega tranzita ruskega plina čez Slovaško se zaostruje. Slovaško zunanje ministrstvo je v sredo sporočilo, da so poklicali na pogovor ukrajinskega veleposlanika Miroslava Kastrana in izrazili oster protest zaradi izjav ukrajinskih politikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.