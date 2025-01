Dnevnik: Vrhovno sodišče Alžircu za enajst vbodov prepolovilo kazen

Ljubljana, 30. januarja - Vrhovno sodišče je sodbo Fatahiju Rašidu Adaouriju, ki je bil obsojen na 16 let in sedem mesecev zapora zaradi poskusa umora, razveljavilo. Obsodilo ga je zaradi poskusa uboja in dosodilo osem let in mesec dni zapora, poroča Dnevnik. Obsojeni Alžirec Rašid Adaouri je v azilnem domu v Ljubljani enajstkrat zabodel rojaka, ki je napad preživel.