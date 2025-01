Vreme: Precej jasno, dopoldne ponekod po nižinah še megleno

Ljubljana, 30. januarja - Danes bo precej jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek čez dan se bo povsod pooblačilo, le na severovzhodu bo večji del dneva še delno jasno. Popoldne se bodo na zahodu že začele pojavljati rahle padavine in se zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na jugovzhodu do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bodo v večjem delu države rahle padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo. V soboto bo sprva oblačno, padavine bodo povsod ponehale. Popoldne se bo ponekod jasnilo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V nedeljo bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Vremenska slika: Nad Alpami se je zgradilo majhno območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte se zadržujejo nad zahodno in vzhodno Evropo. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj suh in še vedno razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Po nižinah v krajih vzhodno in severno od nas bo dopoldne megla. V petek se bo od zahoda pooblačilo, v krajih vzhodno od nas bo do večera še delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih Furlanije-Julijske krajine bodo proti večeru že možne rahle padavine.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V petek se bo vremenska obremenitev postopno nekoliko povečala.