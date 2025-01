V ruskem napadu z brezpilotniki v mestu Sumi več smrtnih žrtev

Kijev, 30. januarja - Ruske sile so izvedle napade z več deset brezpilotnimi letali po vsej Ukrajini, po navedbah ukrajinskih oblasti pa so med drugim zadele stanovanjski blok v mestu Sumi na vzhodu države. V napadu so umrli najmanj štirje ljudje, devet je bilo ranjenih. Nanj se je že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je napad označil za tragedijo.