V požaru v dijaškem domu v Ljubljani 11 poškodovanih

Ljubljana, 30. januarja - V zgodnjih jutranjih urah je zagorelo v stavbi dijaškega doma na Poljanski ulici v Ljubljani. Gasilci so požar, ki se je razširil na celoten objekt, že pogasili. Po doslej znanih podatkih gasilcev in policije je bilo poškodovanih 11 ljudi, od tega eden huje. Vse so odpeljali v UKC Ljubljana.