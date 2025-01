Cedevita Olimpija že v končnici evropskega pokala

Ljubljana, 30. januarja - Košarkarji Cedevite Olimpije so si krog pred koncem prvega dela evropskega pokala že zagotovili končnico oziroma mesto med 12 ekipami. Izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića so do mesta v izločilnih bojih prišli po razpletu sredinih tekem 17. kroga rednega dela med Turk Telekomom in Umano Reyer ter Lietkabelisom in Clujom.