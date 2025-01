Dallasu tesna zmaga v New Orleansu, nov poraz Denverja

New Orleans, 30. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanega Luke Dončića ponoči v New Orleansu tesno s 137:136 premagali domače Pelicans in dosegli 26. zmago v sezoni, s katero so potrdili osmo mesto na zahodu. Pred 14 dnevi so dvoboj istih moštev s 119:116 dobili košarkarji New Orleansa.