Nad Washingtonom trčila vojaški helikopter in potniško letalo

Washington, 30. januarja - Nad ameriško prestolnico Washington sta v sredo pozno zvečer trčila potniško letalo družbe American Airlines in vojaški helikopter, poročajo ameriški mediji. Uvodna poročila so govorila o policijskem helikopterju, ki naj bi trčil v letalo s 64 ljudmi med pristankom na letališču Ronald Reagan v Arlingonu, ostanki obeh pa so padli v reko Potomac.