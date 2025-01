ACH Volley iz lige prvakov v pokal Cev

Bruselj, 29. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v šestem krogu lige prvakov vendarle dočakali prvo zmago. Na gostovanju pri belgijskem Greenyard Maaseiku so tekmece premagali s 3:0 (17, 32, 25) in si s tem zagotovili tretje mesto v skupini. To prinaša nadaljnje tekmovanje v evropskih pokalih, iz lige prvakov se bodo preselili v četrtfinale pokala Cev.