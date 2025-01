Hamas naj bi ta teden izpustil enajst talcev

Jeruzalem, 29. januarja - Iz urada izraelskega premierja so danes sporočili, da so od palestinskega islamističnega gibanja Hamas prejeli seznam talcev, ki naj bi jih izpustil v četrtek v okviru dogovora o prekinitvi ognja na območju Gaze. V četrtek naj bi Hamas izpustil osem talcev, tri Izraelce in pet tajskih državljanov. V soboto pa naj bi izpustili še tri moške.