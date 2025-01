Celjski kriminalisti zaradi korupcije v zdravstvenem zavodu ovadili 15 fizičnih in šest pravnih oseb

Celje, 29. januarja - Celjski kriminalisti so zaključili predkazenski postopek preiskave sumov korupcijskih kaznivih dejanj v enem od javnih zdravstvenih zavodov na območju Policijske uprave Celje. Ni še znano, za katero ustanovo gre, ovadili pa so 15 fizičnih in šest pravnih oseb, so sporočili s policije.