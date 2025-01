Voznik na hitri cesti vozil 202 kilometra na uro

Šempeter-Vrtojba, 29. januarja - Novogoriški policisti so v petek zvečer ustavili 24-letnega tujega voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je na hitri cesti H4 med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, vozil 202 kilometra na uro. Policisti so državljanu Romunije izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, so sporočili s policije.