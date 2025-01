Danci zlahka v polfinale rokometnega SP

Oslo, 29. januarja - Rokometaši Danske so tretji polfinalisti svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Norveškem in Danskem. Danci so v četrtfinalu v Oslu pričakovano premagali Brazilijo s 33:21. V polfinalu se bodo v petek merili z zmagovalcem večernega obračuna med Portugalsko in Nemčijo. Prvi polfinalni par sestavljata Francija in Hrvaška.