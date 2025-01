Kmetijsko ministrstvo s svežnjem zakonov

Ljubljana, 29. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ta teden v javno obravnavno poslalo štiri predloge zakonov, tudi krovnega o kmetijstvu, ter dva predloga novel zakonov. Ti se med seboj dopolnjujejo in so preglednejši, meni ministrica Mateja Čalušić, ki je zagotovila, da so se o predlogih veliko pogovarjali z deležniki.