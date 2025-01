V Nemčiji oklestili napoved letošnje gospodarske rasti

Berlin, 29. januarja - Nemška gospodarska rast bo letos znašala 0,3 odstotka, in ne 1,1 odstotka, kot so napovedali oktobra, je na danes v Berlinu dejal nemški gospodarski minister Robert Habeck. Nižja ocena je posledica padca vladne koalicije Olafa Scholza in posledično neuspešnega izvajanja vladne pobude za spodbujanje rasti, poročajo tuje tiskovne agencije.