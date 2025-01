Slovenski nogomet s konsenzom za večje vključevanje mladih domačih nogometašev

Brdo pri Kranju, 29. januarja - Nogometna zveza Slovenije je v sodelovanju s klubi prve in druge lige ter trenersko organizacijo pripravila kopico novosti, ki bodo začele veljati v sezoni 2025/26 in trajale vsaj dve leti. Med glavnimi cilji je vključevanje mladih nogometašev do 21. leta starosti, ki bodo dobili priložnost na nogometnih zelenicah.