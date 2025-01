V turških napadih na kurdskem severu Sirije ubitih 18 ljudi

Alep, 29. januarja - V dveh dneh turških napadov je bilo na severu Sirije ubitih 18 civilistov, so v torek sporočile kurdske Sirske demokratične sile (SDF). Spopadi med SDF in proturškimi skupinami, ki jih z brezpilotniki in letalstvom podpira Ankara, sicer na območju potekajo zlasti za nadzor nad strateško pomembnim jezom Tišrin.