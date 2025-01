V DZ ponovno zelena luč za dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

Ljubljana, 30. januarja - Državni zbor je danes z 51 glasovi za in 28 proti po vetu znova sprejel zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje. Podprli so ga v Levici, Svobodi in SD, proti so glasovali v SDS in NSi. V SDS so že napovedali prizadevanja za zakonodajni referendum.