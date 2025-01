Slovaški premier razburil s predlogi za spremembo ustave

Bratislava, 29. januarja - Slovaški premier Robert Fico je nedavno predstavil predloge za spremembe ustave, pri čemer je poudaril suverenost Slovaške pri mednarodnopravnih zadevah in kulturno-etičnih vprašanjih. Predlogi premierja, ki se zaradi prizadevanj za tesnejše vezi z Rusijo sicer sooča z množičnimi protesti, so že naleteli na kritike doma in v tujini.