Nova preiskava 76 let po smrti češkoslovaškega zunanjega ministra

Praga, 29. januarja - Češka policija je začela novo preiskavo smrti češkoslovaškega zunanjega ministra Jana Masaryka, ki so ga marca 1948 našli pod oknom njegove rezidence na zunanjem ministrstvu. Kot so v torek sporočili v Pragi, so se za vnovično odprtje primera odločili na podlagi novo razkritih diplomatskih in obveščevalnih dokumentov.