Nemška gospodarska združenja na protestih pozvala k reformam

Berlin/Hamburg/München, 29. januarja - Nemška gospodarska združenja so v več nemških mestih danes pripravila proteste, s katerimi so opozorila na težave podjetij in pešajoče nemško gospodarstvo. Kot so na shodih poudarili njihovi predstavniki, prihajajo še dodatne težave, zato mora vlada takoj sprejeti reforme. Med drugim so pozvali k nižjim davkom in cenejšim energentom.