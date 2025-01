V Aziji s plesom in molitvijo praznujejo lunarno novo leto

Peking/Manila/Bangkok, 29. januarja - Na Kitajskem in drugod v Aziji so danes vstopili v lunarno novo leto, leto kače, kar med drugim proslavljajo s plesom, dišečimi palčkami in molitvijo. Številni deli vzhodne in jugovzhodne Azije, vključno z Južno Korejo, Singapurjem, Vietnamom, Filipini in Tajsko, so odeti v rdečo barvo, ki naj bi odganjala zlo.