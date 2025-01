V Mariboru odprli stalno razstavo Dosanjane sanje - pot do slovenske države in njene vojske

Maribor, 29. januarja - V stavbi Kadetnice v Mariboru so odprli stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom Dosanjane sanje - pot do slovenske države in njene vojske. Razstavo, ki je nastajala približno dve leti, so zasnovali Simona Pörš, Gregor Kastelic in Lenart Pupaher. Slavnostni govornik na odprtju je bil minister za obrambo Borut Sajovic.