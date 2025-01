Pirc Musar zaskrbljena glede prihodnje avstrijske vlade

Dunaj, 29. januarja - Slovenija z zaskrbljenostjo opazuje koalicijske pogovore med svobodnjaki in ljudsko stranko v Avstriji, je za tiskovno agencijo APA dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Upam, da bo nova vlada razumela, kaj pomeni EU in kaj so njene vrednote," je dodala. Kritična je tudi do načrtov deželne vlade na avstrijskem Štajerskem glede himne.