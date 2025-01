Starbucks v prvem četrtletju nad pričakovanji

New York, 29. januarja - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v prvem četrtletju poslovnega leta, to je do konca decembra, ustvarila manj dobička kot v enakem obdobju leto prej, nekoliko so upadli tudi prihodki. Rezultat je kljub temu boljši od pričakovanj analitikov, vodstvo družbe pa je ob tem napovedalo program za povečanje priljubljenosti te prepoznavne verige.