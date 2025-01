Srbski študenti nadaljujejo proteste tudi po odstopu premierja

Beograd, 29. januarja - Študenti v Srbiji po torkovih odstopih srbskega premierja Miloša Vučevića in novosadskega župana Milana Đurića ter pozivih na dialog predsednika Aleksandra Vučića nadaljujejo proteste. Študenti tako še naprej terjajo odgovornost zaradi tragedije v Novem Sadu, za četrtek pa so napovedali dvodnevni protestni pohod od Beograda do Novega Sada.