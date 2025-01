Višje sodišče obravnavalo pritožbe na sodbo zaradi protipravnega odvzema prostosti Danijelu Božiću

Koper, 29. januarja - Senat Višjega sodišča v Kopru je v torek obravnaval pritožbe tožilstva in obrambe na sodbo koprskega okrožnega sodišča, ki je Klemna Kadivca in Bojana Stanojevića obsodilo zaradi protipravnega odvzema prostosti Danijelu Božiću in poskusa protipravnega odvzema prostosti Žarku Tešanoviću, poročata Večer in Primorske novice. Sodba bo izdana pisno.