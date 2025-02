Šaleško dolino lani obiskalo več turistov

Velenje, 1. februarja - Turisti so lani v Šaleški dolini ustvarili 107.521 prenočitev, kar je 16 odstotkov več kot leta 2023. V strukturi prenočitev je bilo 56 odstotkov domačih gostov in 44 odstotkov tujcev. Povprečna doba bivanja pa je znašala 2,8 dneva, kar je nekaj več kot leto prej. Prihodi turistov so porasli za 12 odstotkov na skoraj 39.000.