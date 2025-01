Nikkei končal pozitivno

Tokio, 29. januarja - Peščica azijskih borz, ki so ob kitajskem in južnokorejskem novem letu danes odprte, med njimi sta japonska in avstralska, se je danes obarvala v zeleno in s tem sledila torkovim trendom na Wall Streetu. Tam so delnice tehnoloških titanov z Nvidio na čelu nadoknadile nekaj izgub, nastalih zaradi konkurenčne ponudbe kitajskega podjetja DeepSeek.