Francozi po norem zaključku v polfinale SP

Zagreb, 28. januarja - Francoska moška rokometna reprezentanca je drugi polfinalist svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. V današnjem četrtfinalu v Zagrebu so po nori končnici s 34:33 (18:14) ugnali Egipt. V polfinalu se bodo pomerili s Hrvati, ki so pred tem danes premagali Madžarsko z 31:30.