Jeseničani zmagali po podaljšku, Celjani tesno izgubili

Jesenice, 28. januarja - Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta današnji tekmi odigrali s polovičnim uspehom. Sij Acroni Jesenice so po podaljšku s 3:2 (0:1, 1:0, 1:1; 1:0) premagali mlado salzburško ekipo, Celjani pa so gostovali pri južnotirolski ekipi Unterland Cavaliers in po visokem vodstvu v prvi tretjini na koncu izgubili s 4:5 (4:1, 0:3, 0:1).