Izidi alpskega smučanja v Schladmingu

* Izidi, veleslalom, finale: 1. Alexander Steen Olsen (Nor) 1:42,75 51,54 51,21 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:43,14 +0,39 51,67 51,47 3. Marco Odermatt (Švi) 1:43,35 +0,60 52,33 51,02 4. Loic Meillard (Švi) 1:43,36 +0,61 51,43 51,93 5. Stefan Brennsteiner (Avt) 1:43,44 +0,69 51,76 51,68 6. Joan Verdu (And) 1:43,47 +0,72 52,70 50,77 7. Žan Kranjec (Slo) 1:43,50 +0,75 51,68 51,82 8. Thibaut Favrot (Fra) 1:43,51 +0,76 52,33 51,18 9. Filip Zubčić (Hrv) 1:43,53 +0,78 52,73 50,80 10. Atle Lie McGrath (Nor) 1:43,55 +0,80 51,90 51,65 ... * Skupno, seštevek, moški (24/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1066 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 714 3. Loic Meillard (Švi) 592 4. Atle Lie McGrath (Nor) 508 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 474 6. Franjo von Allmen (Švi) 470 7. Clement Noel (Fra) 464 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 245 20. Žan Kranjec (Slo) 222 78. Martin Čater (Slo) 52 - veleslalom (6/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 360 2. Alexander Steen Olsen (Nor) 289 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 279 4. Žan Kranjec (Slo) 222 ...