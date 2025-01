Na razpravi o financiranju športa pozivi k dodatnim olajšavam za sponzorska vlaganja

Ljubljana, 28. januarja - Iskanje dodatnih finančnih virov za šport je bilo v ospredju razprave, ki so jo pred današnjo domačo tekmo evropskega pokala z Valencio organizirali pri ljubljanskem košarkarskem klubu Cedevita Olimpija. Med predlogi so sogovorniki izpostavili večje olajšave za sponzorske investicije in druge davčne razbremenitve športa.