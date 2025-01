Bruselj predlaga uvedbo carin na uvoz dodatnih kmetijskih proizvodov ter gnojil iz Rusije in Belorusije

Bruselj, 28. januarja - Evropska komisija predlaga uvedbo carin na uvoz dodatnih kmetijskih proizvodov iz Rusije in Belorusije ter določena dušikova gnojila, so sporočili danes v Bruslju. Če bosta Svet EU in Evropski parlament potrdila predlog, bodo carin pri uvozu v EU deležni vsi kmetijski proizvodi iz Rusije, so pojasnili.