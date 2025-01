Zbornica: V nadzoru Medicorja niso bile ugotovljene le administrativne pomanjkljivosti

Ljubljana, 28. januarja - Pri zbornici zdravstvene in babiške nege, kjer so po smrti 80-letnice opravili nadzor v Medicinskem centru Medicor, so se odzvali na izjave predsednice uprave centra Metke Zorc. Njena izjava, da je zbornica v nadzoru zaznala pretežno administrativne pomanjkljivosti, ki niso vplivale na izid zdravljenja bolnice, po navedbah zbornice ni točna.