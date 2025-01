Pariz, 28. januarja - Francoski proizvajalec in prodajalec luksuznega blaga LVMH je lani zabeležil 12,55 milijarde evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov manj kot leto prej. Nekoliko nižji so bili tudi prihodki, ki so se na medletni ravni znižali za dva odstotka na 84,68 milijarde evrov.