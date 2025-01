Evropske borze večinoma v zelenem; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so v pričakovanju odločitve ameriške in evropske centralne banke, ki bosta ta teden sprejeli najnovejši odločitvi glede gibanja obrestnih mer. Nafta se je nekoliko pocenila, tečaj evra pa se je znižal.