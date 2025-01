Slovenijo prešla nevihtna linija

Ljubljana, 28. januarja - V zimskem času nevihte in strele niso pogost pojav, vseeno pa je Slovenijo danes prešla nevihtna linija, ki so jo spremljali nalivi. Najmočnejši je bil na Slavniku od 13.30 do 14. ure, ko je padlo 21,5 milimetra dežja. Ozračje se sicer počasi umirja, nekoliko se je ohladilo, so za STA pojasnili na Agenciji za okolje RS (Arso).