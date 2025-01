V Celju o pomenu inovacij na področju vesoljskih tehnologij

Celje, 28. januarja - V Osrednji knjižnici Celje so danes ob odprtju razstave Lahko tehnologija reši svet? gostili razpravo o pomenu inovacij na področju vesoljskih tehnologij. Na razstavi so predstavljene inovativne rešitve javnih ustanov ter zasebnih podjetij Slovenije in Švice. Slednja je sicer ustanovna članica Evropske vesoljske agencije (Esa).