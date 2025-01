V Ljubljani s februarjem dražje komunalne storitve

Ljubljana, 28. januarja - V Ljubljani bodo 1. februarja začele veljati višje cene oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo ter komunalnimi odpadki. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je napovedal, da se bodo cene ravnanja s pitno in odpadno vodo za stanovanja povprečno povišale za 9 do 11 odstotkov, cene ravnanja z odpadki pa za 15 do 19 odstotkov.