Koper pripeljal okrepitev v zvezni vrsti

Koper, 28. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Koper je med tistimi, ki so v zimskem prestopnem roku najdejavnejši. Klub z Obale je predstavil šesto okrepitev, to je postal 23-letni francosko-alžirski nogometaš Kamil Manseri. Ta je po poročanju Transfermarkta podpisal pogodbo do 31. maja 2026.