Na kmetiji Kaučič jajca zavajajoče označevali kot ekološka

Gornja Radgona, 28. januarja - Uprava za varno hrano je po razkritju skritih posnetkov reje kokoši na kmetiji Kaučič opravila tudi inšpekcijski nadzor obrata za predelavo živil ter nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc. Pri tem so inšpektorji med drugim ugotovili, da so na kmetiji svoja jajca zavajajoče označevali kot ekološka, zato so odredili njihov umik in odpoklic.