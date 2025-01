Nemški poštarji z enodnevno stavko zahtevajo višje plače

Berlin, 28. januarja - Zaposleni v nemški pošti Deutsche Post z današnjo enodnevno stavko zahtevajo višje plače. Delavce je k stavki pozval sindikat Verdi, ki v pogajanjih z vodstvom podjetja zahteva sedemodstotni dvig plač in dodatne dni dopusta. V Deutsche Post so zahteve ocenili za nesprejemljive in predrage.