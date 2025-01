Mednarodni projekt bo dal mladim z okvaro vida več priložnosti za vključevanje

Ljubljana, 28. januarja - Pri zvezi društev slepih in slabovidnih je danes potekala uvodna konferenca mednarodnega projekta Youth IMPACT, na kateri so izmenjali poglede na integracijo mladih z okvaro vida in na njihovo motivacijo. Ti mladi želijo, da bi bile njihove sposobnosti, pri katerih jih okvara vida prav nič ne ovira, prepoznane, so za STA povedali v zvezi.