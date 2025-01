Po požarih v Los Angelesu se nekateri prebivalci vračajo domov

Los Angeles, 28. januarja - Prebivalci okrožja Pacific Palisades v Los Angelesu so se po obsežnih požarih, ki so večinoma omejeni, v ponedeljek začeli vračati domov. Število smrtnih žrtev je po navedbah lokalnih oblasti minuli konec tedna naraslo na 29. So pa južne predele Kalifornije le dosegle padavine.